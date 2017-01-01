الدبيخي: استقطاع 500 ريال شهريا من راتب المعلمات الراغبات فى توفير وسائل نقل

قال رئيس شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي الدكتور سامي الدبيخي أن المعلمة الراغبة بخدمة نقل ستسهم بمبلغ مقطوع قدره 500 ريال شهريا طيلة العام الدراسي لاعتبارات تشغيلية وفاعلية في الاستفادة من الخدمة المقدمة وذلك بعد أن أقر مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة برئاسة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أخيرا برنامج توفير وسائل نقل لمعلمات المناطق النائية.
وكان وزير التعليم أحمد العيسى، ان 6 الاف معلمة سيستفدون من برنامج توفير وسائل النقل للمعلمات الذي تنفذه شركة تطوير في المراحل الأولية، على أن يتوسع لاحقاً ويشمل جميع المعلمات.
واوضح وزير التعليم ؛أنه بداية سيكون توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق النائية الوعرة، وذلك للتحفيف من معاناتهن.
واردف العيسى أن مجلس الشركة أقر الإسراع في إطلاق هذا البرنامج تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وحرصه ومتابعة ولي العهد وتأكيد ولي ولي العهد، على الاهتمام بموضوع نقل المعلمات بصفة عامة ونقل المعلمات في المناطق النائية الوعرة بصورة خاصة.
4 تعليقات
المفروض مجاني لهم دامكم حارمينهم القيادة ولكن الله فوق يأخذ حقهم ويجزيهم خير على صبرهم
المفروض ٣٠٠ ريال تكفي ولكن أفضل لهم من ثلاث آلاف أو أربعة يدفعونه لرجل مجهول ما يعرفون عنه شيء الله يكون بعونهم بعد المفروض اهلهم ومحارمهم يقومون بواجبهم ماهو يروحون مع واحد غريب لمنطقة نائية
صبه احقنه هيا هيا سواق ومشوار وروحه وجيه نفس الوضع ماتغير شي الا بيجيبون لهم طيارات هذا شي ثاني لعب على الذقون وكلام فاضي تبي تريحهم صدق انقلهم
باالعكس والله قرار يفرح القلب
الهجره ياقدعان كل يوم طالعلنا حاجه والله اعتقد ناويننا المستشارين الاجانب بتهجير ويحلون مكاننا والله اننا قاعدين في بيوتنا وما نافسناكم لابتجاره ولا غيره كل مصالح البلد لكم