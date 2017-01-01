الدبيخي: استقطاع 500 ريال شهريا من راتب المعلمات الراغبات فى توفير وسائل نقل

طلال الغامدي (صدى):

قال رئيس شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي الدكتور سامي الدبيخي أن المعلمة الراغبة بخدمة نقل ستسهم بمبلغ مقطوع قدره 500 ريال شهريا طيلة العام الدراسي لاعتبارات تشغيلية وفاعلية في الاستفادة من الخدمة المقدمة وذلك بعد أن أقر مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة برئاسة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أخيرا برنامج توفير وسائل نقل لمعلمات المناطق النائية.

وكان وزير التعليم أحمد العيسى، ان 6 الاف معلمة سيستفدون من برنامج توفير وسائل النقل للمعلمات الذي تنفذه شركة تطوير في المراحل الأولية، على أن يتوسع لاحقاً ويشمل جميع المعلمات.

واوضح وزير التعليم ؛أنه بداية سيكون توفير وسائل النقل للمعلمات في المناطق النائية الوعرة، وذلك للتحفيف من معاناتهن.

واردف العيسى أن مجلس الشركة أقر الإسراع في إطلاق هذا البرنامج تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وحرصه ومتابعة ولي العهد وتأكيد ولي ولي العهد، على الاهتمام بموضوع نقل المعلمات بصفة عامة ونقل المعلمات في المناطق النائية الوعرة بصورة خاصة.