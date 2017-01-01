مدرسة أهلية تثير الجدل بسبب فرض رسوم على طلبات التوظيف لديها

على القحطاني (صدى):

أثارت مدرسة أهليّة حالة من الجدل والتساؤلات بعد أن خرجت عن السياق المعتاد بفتح باب التقدّم لوظائف شاغرة بمسمّى “معلمين” لديها عبر موقعها الرسمي، مشترطة على المتقدمين دفع 50 ريالاً مقابل طباعة استمارة طلب التوظيف.

وكانت المدرسة أعلنت أنه بإمكان المتقدمين الدخول على صفحة تحوي قسماً لعرض الوظائف المتاحة، ويلي ذلك الضغط على أيقونة الدفع والتحويل المالي، مطالبة المتقدمين بعد الانتهاء من تعبئة الاستمارة، بإرسالها إلى الجهة المعنيّة لاستلام الطلب فور وصوله.

وتبين من خلال التصفح في موقع المدرسة المذكورة، إذ لاحظت فرض دفع رسوم من أجل طباعة استمارة تعبئة بيانات للتقدم الوظيفي، فيما اشتدت النقاشات حول الأمر في مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع القائمين على موقع المدرسة إلى تغيير المعلومات التي تسببت في وضعهم في موقف حرج حيث تداركت المدرسة وضعها، بتعديل موقعها، وحذفت جزئيّة دفع الرسوم للتوظيف، وكتبت أنه: “في حال توفّر الوظائف سيتم عرضها مستقبلاً”.