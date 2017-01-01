أوباما يوجه بتقديم الدعم للسلطات التركية بعد الهجوم على الملهى الليلي

واشنطن (صدى):
وجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما إدارته بتقديم كامل الدعم للسلطات التركية بعد هجوم الملهى الليلي في إسطنبول.حسبما أفادت “سكاي نيوز عربية” في نبأ عاجل، نقلًا عن البيت الأبيض.
وكان اصب شاهين حاكم اسطنبول فتى تصريحات صحفية، إن 35 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 40 آخرون عندما فتح مهاجم النار على محتفلين بالعام الجديد، فى ملهى ليلى باسطنبول اليوم الأحد.
وكان تعرض ملهى ليلي في منطقة “أورتاكوي” باسطنبول في تركيا لهجوم مسلح ما أسفر عن وقوع عشرات المصابين .
وأضافت وسائل إعلام تركية، إن مسلحان شاركا في الهجوم على الملهى الليلي .
3 تعليقات
تعلم يااوباما ن هذه الفعله من تحت راس بوتين
إبسط يا أوباما مش أوي _ إنبارح بمناسبة الإحتفال بعيد رأس السنه 2017 بقناة المحور إلتقى ثامر مقدم البرنامج إستضاف ( نيفين ) عالمة الفلك السوريه برج ترامب أكدت لن يكمل يغتال ترامب – تبدو والله أعلم تشير المؤشرات إخونجيه وكذب المنجمون ولو صدقوا ولا يعلم علم ربك إلا هو
إبسط يا أوباما مش أوي _ إنبارح بمناسبة الإحتفال بعيد رأس السنه 2017 بقناة المحور إلتقى ثامر مقدم البرنامج إستضاف ( نيفين ) عالمة الفلك السوريه برج ترامب أكدت لن يكمل يغتال ترامب – تبدو والله أعلم تشير المؤشرات إخونجيه وكذب المنجمون ولو صدقوا ولا يعلم علم ربك إلا هو – أوباما ترامب عند وعده يقدمك للمحاكمه ويزج بك السجن ترامب مايلعبش تعمل إيه تبين قادم الأيام