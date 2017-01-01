أوباما يوجه بتقديم الدعم للسلطات التركية بعد الهجوم على الملهى الليلي

وجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما إدارته بتقديم كامل الدعم للسلطات التركية بعد هجوم الملهى الليلي في إسطنبول.حسبما أفادت “سكاي نيوز عربية” في نبأ عاجل، نقلًا عن البيت الأبيض.

وكان اصب شاهين حاكم اسطنبول فتى تصريحات صحفية، إن 35 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 40 آخرون عندما فتح مهاجم النار على محتفلين بالعام الجديد، فى ملهى ليلى باسطنبول اليوم الأحد.