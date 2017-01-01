قاض يكشف أسباب مضاعفة الحكم على متعري كورنيش الدمام

خالد الغامدي (صدى):

أكد مصدر قضائي أن مضاعفة العقوبة على متعري كورنيش الدمام جاء لردعهم وتأديبهم؛ إذ إن إظهار العورة أمام الناس أمرٌ محرم، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أجمع أهل العلم على أنه لا بد من ستر العورات، وأن ستر العورات عن العيون واجب.

وقال أن ما فعله الشبان الثلاثة أمر محرم، وفيه مجاهرة، وأن عقوبة هذا الفعل التعزير؛ لذا تمت مضاعفة الحكم حيث كانت المحكمة الجزئية بالدمام قد أصدرت حكماً ابتدائياً بالسجن لمدة 6 أشهر و200 جلدة مفرقة على 50 جلدة تنفذ في كورنيش الدمام، بعد توجيه تهمة إزعاج الآخرين ومخالفة الآداب الشرعية والعامة ثم ضاعفت المحكمة الحكم بسجن كل منهما عام وجلدهام 200 جلدة.

وكانت شرطة المنطقة الشرقية ألقت القبض على ثلاثة شبان في شهر أبريل الماضي؛ كانوا يتجولون في كورنيش الدمام شبه عراة، وذلك بعد مرور ساعات على تداول صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر ممارساتهم المخلة بالآداب؛ حيث كان الشبان الثلاثة يقودون دراجات نارية في ساعة متأخرة من الليل في أحد المواقع بمدينة الدمام وبملابس مخلة بالآداب.

وأظهرت الصور ثلاثة شبان شبه عراة وهم يتبسمون ويقومون بحركات غير أخلاقية باستهتار كبير، غير مبالين بوجودهم في مكان عام وفي أحد أكثر الأماكن السياحية في الدمام التي عادة ما تشهد زحاماً كبيراً خلال العطل الأسبوعية، كما تعمد الشبان مضايقة المارة رجالاً ونساء بحركاتهم الاستعراضية، وبخاصة أثناء قيادتهم للدراجة النارية في الشوارع القريبة من الكورنيش؛ ما دفع الحاضرين إلى الاتصال بالجهات الأمنية للإبلاغ عنهم.