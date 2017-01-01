مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء الألعاب النارية في أستراليا

كانبرا (صدى):

لقى رجلان مصرعهما في حادثين مرتبطين بالألعاب النارية في حين أصيب 4 آخرون على الأقل بجروح خطيرة بعد احتفالات ليلة رأس السنة في جميع أنحاء أستراليا.

أفادت الشرطة أنه توفي رجل 46 عاما عندما انفجرت عبوة ألعاب نارية غير قانونية في يده على شاطئ في ولاية فيكتوريا، في حين توفي رجل آخر (52 عاما) بعدما ضربت أحدى الألعاب النارية رأسه على الشاطئ في بدجيوي، على بعد 120 كم شمال سيدني، حسبما أفادت تقارير الشرطة.

وأضافت الشرطة إن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة في حوادث منفصلة مضيفة أنه تم اعتقال 15 شخصا من بين مليون شخص احتفلوا بالعام الجديد حول ميناء سيدني.