زوجة الشهيد العسيري تكشف عن قصيدته فى حب جازان

عبدالعزيز القثامي (صدى):

أكدت زوجة الشهيد “العريف عبدالله بن أحمد جابر عسيري”،، الذي كان قد استُشهد بعد مُغادرته “جازان” في حادث مروري، حُبه وإصراره على البقاء في ميدان البطولة والشجاعة والفخر” الحد الجنوبي”، على الرغم من أنها كانت تُصر عليه بأن يعود للطائف، وأن يكتفي بالمدة التي أمضاها والتي تُقدر بسنة واحدة، ولكنه كان يرفض ذلك، وأنهُ يجد نفسه في ذلك الميدان.

وكشفت زوجة الشهيد عن قصيدة شعرية نثرية، كان زوجها الشهيد قد أرسلها على جوالها بعد مُغادرته “الطائف” باتجاه جازان لمُباشرة مهمته في الحد الجنوبي، والتي قال فيها:

“جازان” إني قادمٌ إليكِ ومشاعر الفرحة والسرور تعتليني

لم تطأ قدماي أرضك منذ مولدي وأنا أطؤها اليوم لحماية حدودي

“جازان” للأسف لم تكوني مسقط رأسي ولكن ستكونين مهد انتصاراتي

قبل أن آتيك عاهدت الله ثم الوطن ونفسي بأن أجعل روحي فدوة لحدودي

سأقف في وجه النار أمامكِ وسأحميكِ بكل عتادي

“جازان” لا تحزني لا تقلقي لا ينتابكِ الأسى من ما صار لكِ

ستعودين جميلةً بهيةً كما عهدناكِ وستظلين منبعًا للفل والكادي

“جازان” نامي مطمئنةً يا حبيبتي فلديكِ من يسهر الليل لأجلكِ.