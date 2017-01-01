سفير المملكة لدى بوركينافاسو : عامان من القيادة الحكيمة والانجازات السياسية داخلياً وخارجياً
واس (صدى):
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينافاسو الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي أن القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ساهمت في الوصول بالوطن إلى بر الأمان في خضم صراعات وتنافسات لم يشهد لها العالم مثيلاً .
وقال الدكتور الحمودي بمناسبة تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم : عامان من العمل المتواصل والمستمر ، عامان من العطاء المثمر لمشاريع طموحة ، عامان من القيادة الحكيمة والانجازات السياسية داخلياً وخارجياً ، عامان من الرؤى والاستراتيجيات والتحالفات والاتفاقيات للسير بالوطن إلى مستقبل واعد .
وأضاف : نجدد لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ الولاء كما نجدد البيعة على السمع والطاعة ، سائلين المولى القدير أن يحفظ وطننا الغالي من كل شر ويمد قيادتنا الحكيمة بعونه وتوفيقه .