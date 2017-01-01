الكويت تدين التفجير الإرهابي المزدوج ببغداد

واس (صدى):

أعربت دولة الكويت اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث التفجير الإرهابي المزدوج الذي استهدف سوقاً في العاصمة العراقية بغداد، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية العراق وتأييدها في جهودها المتواصلة للتصدي للإرهاب وهزيمته.

وعبر المصدر عن خالص التعازي وصادق المواساة لقيادة وحكومة وشعب العراق الشقيق وذوي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.