بعد وساطة 3 أمراء .. مواطن يعفو عن قاتل ابنه في حائل

على العنزي (صدى):

قرر مواطن يدعى سعد العنزي، العفو عن آخر، الذي قتل قبل 4 سنوات، في مستشفى الملك خالد بحائل وذلك بعد وساطة 3 أمراء .

وكانت جريمة القتل وقعت إثر نقاش حاد بين عبدالله الشمري الذي يعمل حارساً للأمن في المستشفى، وعبدالمجيد العنزي أثناء محاولته الدخول للمستشفى فجراً لزيارة مريض، وانتهى الأمر بطعن عبدالله لعبدالمجيد.

فيما تدخل أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير عبدالعزيز بن سعد، والأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز وطالبوا الأب بالعفو على الجاني لوجه الله تعالى والذى اتسجاب لهم .

ومن جانبه، ثمّن الشيخ فهد بن ثنيان، شيخ شمل عشائر الزميل من قبيلة شمر، جهود الأمراء والشيوخ ووجهاء قبيلتي شمر وعنزة، التي تكللت بإقناع ولي الدم بإعتاق رقبة قاتل ابنه، لوجه الله تعالى.