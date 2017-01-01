سفير المملكة يتعهد بحل قضايا السجناء السعوديين في السودان قريباً

طلال الغامدي (صدى):

قال سفير المملكة لدى الخرطوم علي جعفر، أن السفارة أوكلت محامين للترافع عن السجناء السعوديين في السودان، متعهداً بحل قضاياهم في القريب العاجل لافتاً إلى أنه لن يهدأ له بال، ما لم ينتهِ موضوعهم بشكل نهائي، ويعودون إلى بلدهم.

وأوضح جعفر، أن السجناء السعوديين في السودان تمت إدانتهم في قضايا استثمارية، حسب صحيفة “عكاظ”،

وكشف مصدر أمني سوداني، عن أن عدد الموقوفين السعوديين في السجون السودانية اثنان فقط، مشيراً إلى أنه لم يحدث تبادل للسجناء بين المملكة والسودان منذ فترة ليست بالقريبة موضحا أن السجينان اللذان يقضي أحدهما حكماً بالسجن 13 عاماً، فيما يقضي الآخر 3 أعوام، أن جهلهما بقوانين الاستثمار في السودان، هو ما دفعهما إلى ارتكاب أخطاء انتهت بدخولهما السجن.