المفتي: البيعة من أحكام الشريعة.. والمغامسي: الالتزام بها طاعة لله

على القحطاني (صدى):

قال مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، في لقاء مع قناة “الإخبارية”إن البيعة تُعد حكماً شرعياً من أحكام الشريعة الإسلامية مضيفاً، أن البيعة تعني مبايعة المسلمين لمن يرونه الأجدر بولايتهم، موضحاً أن ذلك جرى حينما طلب النبي محمد أن يخلفه أبو بكر صديق فقام المسلمون بمبايعته.

وفى ذات السياق قال الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أن البيعة في الشرع هي العهد على الطاعة في المعروف على أن يجعل لولي الأمر النظر في نفسه وأمر المسلمين كافة، مشيراً إلى أن إقامة ولي الأمر المسلم من الواجبات الدينية، التي لا تتم مصالح الناس إلا بها.

وشدد على أهمية البيعة في الإسلام باعتبارها شأناً عظيماً، موضحاً أن تركها صنيع أهل الجاهلية، وخلعها يجرد المسلم من الحجة عند لقائه الله عز وجل، وأما الالتزام بها فهو طاعة لله.