الصحة: فشل 75% من مديري المراكز الطبية فى إختبارات التقيم

عادل الحربي (صدى):

أكد مصدر بوزارة الصحة أن الوزارة أجرت في وقت سابق من هذا العام، اختبار تقيم لمديري المراكز الصحية على مستوى المملكة، فشل فيه نحو ثلاثة أرباع المديرين، أي بنسبة تقترب من 75 في المائة من مجموعهم.

وتابع “قمنا أخيرا بتمديد فترة العمل في بعض المراكز الصحية في بعض المدن، كما أنه يجري تقييم المباني التي تم اختيارها كمراكز صحية سواء المستأجرة أو المملوكة للوزارة”موضحا أن الوزارة تجري عملية إعادة تقييم لأداء المراكز الصحية في جميع مناطق المملكة، مشيرة إلى أن أداء تلك المراكز بحاجة إلى تحسين، وأنها ترى مكامن الخلل وتعمل على التطوير.

وقال أن الوزارة أعدت كثيرا من المبادرات لتطوير المراكز الصحية في المملكة، وهناك عملية إعادة تقييم لأدائها من خلال فرق تفتيش، مبينا أن هناك عديدا من الأنظمة القديمة الخاصة بإدارة المراكز الصحية يجري العمل على تطويرها، مثل الأمن والسلامة، والخدمات المقدمة، وعدد الزوار، والأجهزة المتوافرة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على مبادرات جديدة لتطوير أداء المختبرات في المستشفيات والمراكز الصحية، من بينها “المختبر الإلكتروني”، تتيح معرفة نتيجة التحليل إلكترونيا بعملية سريعة ومبسطة مرتبطة بالطبيب والمريض.