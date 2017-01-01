إعدام مواطن فى إيران بتهم إحتجاز رهائن والسطو المسلح .. وتقارير “باطلة”

طهران (صدى):

نفذت حكومة الملالي حكما بالإعدام فى حق مواطن من أبناء مدينة عيلام في الملأ العام، بعدما جهت له 13 تهمة منها احتجاز رهائن والسطو المسلح، بحسب ما تدعي السلطات القضائية في مدينة عيلام.

وأكدت مصادر أن الحكم نفذ في تقاطع المقاومة وسط المدينة بحضور رئيس محكمة الثورة الإيرانية والمدعي العام لمدينة عيلام وعدد من القضاة الإيرانيين.

يشار إلى أن التقارير الواردة من إيران تؤكد أن السلطات القضائية وبالتعاون مع المخابرات توجه عادة تهما باطلة ضد أبناء الشعوب غير الفارسية لتنفيذ أحكام الإعدام ضدهم دون أن يحصلوا على محاكمة عادلة.