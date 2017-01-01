هولاند لترامب: فرنسا لن تسمح بإعادة النظر في اتفاق المناخ

باريس (صدى):

وجه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم ” خلال رسالته المتلفزة بمناسبة العام الجديد ” تحذيراً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً “فرنسا لن تسمح لأي شخص ولا لأي دولة” بإعادة النظر في اتفاق باريس حول المناخ”

وأضاف “تذكروا، هذا الاتفاق التاريخي وقع في باريس”، مشددا على “صدقية كلمة فرنسا حين تدافع عن قضايا كبرى” ومضى قائلا ” اؤكد لكم أن فرنسا لن تسمح لأي شخص ولا لأي دولة مهما كانت كبيرة بأن يعيد النظر في هذا المكتسب الرئيسي للمجتمع الدولي”.

وكان الرئيس الامريكي المنتخب هدد بـ”إلغاء” الاتفاق الذي تبناه 195 بلدا نهاية 2015 ” فيما تراجع نهاية نوفمبر عن مواقفه الحادة مبديا “انفتاحه” على اتفاق باريس.