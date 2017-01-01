شابان ينفذان مشروعاً متنقلاً لصيانة الجوالات

نايف السالم (صدى):

نفذ الشابان “نايف العتيبي، وخالد الشهري” مشروعًا متنقلًا لصيانة الجوالات واشتريا مركبة يتنقلان بها بين الأحياء ويستقبلان الاتصالات عن طريق الرقم الذي وضعاه على مركبتهما ونالا استحسان كثير من عملائهما من أبناء البلد.

وقال الشابان ” بدأت الفكرة بعد أن وجدنا طفلة معاقة لا تستطيع أن توصل جوالها إلى المحال فأخذناه منها وأصلحناه وأعدناه لها، وهنا بدأت فكرة سيارة متنقلة للصيانة، فلا نملك مبلغًا لفتح محل بسبب الإيجار العالي.

وتابعا: استفدنا كثيرًا من الدورات التي نفذت لصيانة الجوالات وأصبحت لدينا الخبرة الكافية لتقديم الخدمة لأهلنا وأبناء البلد وهم مطمئنون على سرية وخصوصية ما يوجد بأجهزتهم من حيث صيانتها أمام أعينهم .وأضافا : وجدنا تعاملًا رائعًا من عملائنا، وعند الاتصال نتوجه للمنزل ونقوم بالوقوف بالسيارة أمامه ونتولى إصلاحه في المكان نفسه، بعد أن نتفق على السعر بيننا.

وأشادا بقرار توطين محال صيانة الجوال الذي بالفعل أصبح باب رزق كبير لمن يبحث عن العمل الشريف وكسب اليد الحلال.

واختتما حديثهما بالدعاء لخادم الحرمين -حفظه الله-