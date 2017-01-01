مبتعث تفوق فى أمستردام يروى صعوبات رحلته العلمية

محمد بن طحيطح (صدى):

روى المحاضر وباحث الدكتوراه في جامعة أمستردام، عامر حمزة عسيري، الذى نشرت بلدية أمستردام نشرت صورته في شوارع المدينة، إثر تفوقه في تطوير المضادات الحيوية لمكافحة البكتيريا الناقلة لمرض السل الرئوي،بهدف البحث عن جوانب استثمارية في السياحه والاقتصاد والتعليم الصعوبات التى واجته التى واجهته خلال رحلته العلمية .

وقال عسيري، كنت أطمح إلى أن أكون طبيبا، ورغم اجتهادي وحصولي على امتياز، خلال دراستي الثانوية، فإن صعوبة اختبارات وزارة التعليم في ذلك الوقت عصفت بالمعدل، ولم يكن يفصلني عن درجة الامتياز سوى نصف درجة فقط، فرفضت الجامعه قبولي في الطب، فقبلتني جامعة الملك خالد تخصص لغة إنجليزية، ولكنني فضلت الدراسة في مدينة جدة، وانتهى الأمر بدخولي كلية العلوم تخصص كيمياء حيوية”.

وأضاف خلال لقاء في مركز الأمير نايف الحضاري، أول من أمس، حضره محافظ محايل وعدد من المسؤولين في المحافظة،”بعد تخرجي في الجامعة فوجئت بقرار إيقاف التعيينات للطلاب المتخرجين حديثا، فتوجهت إلى القطاع الخاص ووجدت فيه فرصة لاكتساب الخبرة”.

وطالب عسير جميع طلاب وطالبات الجامعات بعدم الاستسلام والتحلي بالصبر، وأن الطموح لا يتوقف.

ووجه محافظ محايل محمد المتحمي الشكر للمبتعث قائلا “اليوم نتشرف بتكريمك على مستوى محافظة الشهداء التي قدمت أكثر من 70 شهيدا فداء لتراب هذا الوطن الغالي، وأنا فخور بك وبأسرتك التي هيأت لك سبل النجاح، وأتطلع إلى حصولك على شهادة الدكتوراه، ولن تكون بعيدة عنك.