فلسطينيون يشكون محاصرة قوات الأسد لهم في ريف دمشق

شكا النازحون الفلسطينيون من مخيم اليرموك القريب من العاصمة السورية دمشق الجهات المعنية بالأزمة السورية، من محاصرة قوات الأسد لهم مطالبين الجهات المعنية بالعمل على رفع الحصار .

وأضاف البيان أن قوات الأسد ومليشياتها المسلحة لا تزال تفرض حصارًا خانقاً على المخيم مطالبين بإنهاء هذا الحصار تمهيدًا للعودة إلى بيوتهم وإنهاء معاناتهم ومأساة هجرتهم المتواصلة منذ أربعة أعوام.

وقالت اللجان الشعبية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني في بيان مشترك اليوم، إلى أن آلاف النازحين الفلسطينيين من مخيم اليرموك يعيشون في ظل معاناة كبيرة حيث يقطن العدد الكبير منهم يقطن في مراكز الإيواء التي تنعدم فيها مقومات الحياة الكريمة؛ ما دفعهم ليعيشوا بشكل جماعي يفصل بينهم في بعض الحالات غطاء خفيف أو قطعة قماش، إضافة إلى انقطاع الكهرباء والماء لساعات طويلة.