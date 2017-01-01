قناع الموز لبشرة خالية من التجاعيد وتوديع حقن البوتوكس

نورة الشهرى (صدى):

تعد ثمرة الموز من أهم الوسائل الطبيعية للقضاء على مشكلة التجاعيد ومحاربة الشيخوخة .

فإذا كانت تعانين من مشكلة البشرة الجافة والتجاعيد عليكى بإستخدام هذه الوصفة وهى : حبّة موز، ملعقة صغيرة من اللبن، وملعقتين صغيرتين من العسل. اخلطي هذه المكوّنات مع بعضها وضعيها على وجهكِ لمدّة 15 دقيقة من ثمّ اغسلي وجهكِ جيّداً بالمياه.

وتساعد تلك الوصفة على ملء الخطوط الرفيعة وتخليصكِ من التجاعيد، لتودّعي حقن البوتوكس.

ومن أبرز النتائج التي ستحصلين عليها عند تطبيق هذا القناع هى محاربة الشيخوخة فالموز يُعرف أيضاً باسم البوتوكس الطّبيعي، يحتوي على مكوّن يحارب التجاعيد ويمنع ظهورها في البشرة كما أنّه يغذّيها ويجعلها نضرة. هو غنيّ بالفيتامين E الذي يحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية ويبطئ عملية الشيخوخة، وبالفيتامين A الذي يخفي البقع السوداء.

وأيضاً ترطيب البشرة فالبوتاسيوم الموجود في هذه الفاكهة يعالج جفاف البشرة ويجعلها رطبة أكثر، والفيتامين C يُساعد على تحفيز الخلايا على إنتاج البروتينات كالكولاجين لتتمتّعي ببشرة شابّة صحيّة.