ظهور هاتف Samsung Galaxy C5 Pro على لجنة الاتصالات الصينية

عادل الحربي (صدى):

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تعتزم سامسونج حاليًا للإعلان عن إصدارات Pro من هواتفها الذكية ضمن فئة C، وبعد ظهور هاتف Galaxy C7 Pro في وقت سابق، يأتي اليوم هاتف آخر ضمن هذه الفئة باسم Galaxy C5 Pro ليظهر على موقع لجنة الاتصالات الصينية TENAA.

يظهر الهاتف برقم إصدار SM-C5010 وحصل بالفعل على شهادة الواي فاي استعدادًا لإطلاقه بشكل رسمي، حيث يُتوقع أن يتم الإعلان عنه في يناير المُقبل.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى إمكانية قدوم الهاتف بشاشة مقاس 5.2″ بوصة بدقة وضوح Full HD، وقد يعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 625 مع ذاكرة عشوائية سعة 3 جيجابايت، لكن تسجيل الهاتف على موقع TENAA يكشف عن معالج سنابدراجون 626 ثماني النواة مع معالج رسوميات أدرينو 506، وذاكرة عشوائية سعة 4 جيجابايت مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، كما سيعمل بنظام تشغيل أندرويد 6.0.1 مارشميلو، وبطارية سعة 3,000 مللي أمبير.

ويُتوقع أيضًا أن يأتي الهاتف Galaxy C5 Pro بكاميرا خلفية وأمامية بنفس الدقة 16 ميجا بكسل، وقد تُعلن عنه سامسونج في الشهر القادم.