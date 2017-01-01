خطوات يومية سهلة للحصول على بشرة نقية بيضاء.. تعرفي عليها

أميمة محمد (صدى):

تسعى كل فتاة للإهتمام بجمال بشرتها و تحب أن تتمتّع ببشرة نقيّة و صافية و رائعة،فجمال الوجة أمر ضروري تبحث عنه أى امرأة.

واليكى هذه النصائح للحصول على بشرة رائعة:-

التزمي بالروتين اليوميّ الخاص بالعناية بالبشرة والذي يشمل التنظيف مرتين في اليوم باستخدام الصابون أو الغسول المناسب لنوعية بشرتكِ، والترطيب اليوميّ، والتقشير الأسبوعيّ.

أكثري من تناول الخضار والفاكهة لما تحتويه من فيتامينات مفيدة لصحّة البشرة، كما يجب تناول الأسماك لاحتوائها على أحماض الأوميغا 3 المهمّة لنضارة البشرة.

الإكثار من شرب المياه لما لها من دور في تخليص الجسم من الشوائب وقومي بشرب كاسة من الماء صباحاً و المضاف إليها بعض قطرات من ماء الورد، حيث أنّ إضافة القليل من ماء الورد للماء يساعد على تنظيف الجسم من الداخل.

ضعي القليل من ماء الورد على قطعة من القطن و امسحي بها وجهك في الصباح و المساء، و بذلك تحصلي على بشرة صافية و نقيّة و ورديّة.

خذي قسطاً كافياً من النوم، إذ يبلغ المعدّل الطبيعيّ 8 ساعات من النوم المتواصل، ويساهم في زيادة نضارة البشرة.

نظّفي وجهكِ من المكياج بشكلٍ جيّد قبل النوم، لأنّ تراكم المكياج على الوجه يؤدّي إلى ظهور الحبوب والبقع غير المرغوب بها.

استخدمي الواقي الشمسيّ لحماية بشرتكِ من التصبّغات ولتوحيدها.

استعيني بطبيب الجلديّة للقيام بالتقشير الكيميائيّ أو الليزر، أو استخدام إبر التبييض العالميّة أو كريم فيتامين C.