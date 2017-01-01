بالصور: مصفف يستخدم “شوكولاتة النوتيلا” لصبغة الشعر

نورة الشهرى (صدى):

استطاع مصفف شعر لبناني، ابتكار طريقة جديدة لصبغات الشعر بعياد عن المواد الكميائية التي تُتلف الشعر، حيث اعتمد في عمله على استخدام شوكولاتة “نوتيلا” لتغير لون شعر الفتيات إلى اللون الأصفر لإعطاء الشعر لون مميز يشبه الكراميل.حسب موقع “مترو” البريطاني.

وقال مصفف الشعر ويدعي عابد، إنه قام بصبغ شعر السيدة بالصبغة التقليدية في بادئ الأمر، ثم أضاف إليها شوكلاتة النوتيلا ثم الحليب المكثف، ومن ثم أغلق الشعر بهذه المكونات عن طريق ورق القصدير “الألمونيوم”وجاءت نتيجة التجربة هو تغير الشعر الذهبي إلى اللوان الرمادي الداكن.

وأوضح أن مدة استمرار اللون على الشعر يعتمد على اللون الذي تريده.

وأضاف: “أن كانت السيدة تريد لونا فاتحا فيمكن أن يدوم لون الخلطة من أسبوعين إلى ثلاثة، أما إن أرادت لونا أغمق، فيجب أن تترك الشوكولاتة لوقت أطول على الشعر”. .