مشادة كلامية بين الفنانة وفاء عامر وزوجها بسبب “هجرة الصعايدة”

القاهرة (صدى):

كشفت الفنانة وفاء عامر أنها ترددت قبل الموافقة على بطولة مسلسل «هجرة الصعايدة»، بسبب عدم شعورها بالرضا عن الأجر الذي عرضه عليها زوجها محمد فوزي، وهو منتج هذا العمل.

واوضحت «رغم إعجابي الشديد بدوري ورغبتي في العمل مع سلاف فواخرجي والمخرج عادل أديب، إلا أنني أكدت لزوجي أنني غير راضية عن الأجر، وحدثت مشادة بسيطة بيننا أمام أكثر من شخص يعمل في المسلسل، لكننا في النهاية توصلنا إلى أجر يرضيني ويرضيه، لكن لا أنكر أنني تنازلت عن جزء منه».

واكدت: «إصراري على حصولي على أجر معين لا يعني أنني فنانة أتقاضى الملايين، فأنا لا أبالغ، بل أحصل على أجر بسيط مقارنة بغيري من النجمات، لذلك لن أقبل التنازل أكثر من ذلك».