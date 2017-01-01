احذري من تلك العادات تسبب العقم

نورة الشهري (صدى):

هناك بعض العادات اليومية التي تسبب الإصابة بالعقم وعدم القدرة على الإنجاب، فإذا كنتِ تخططين لإنجاب طفل في المستقبل، تعرفي إلى بعض العادات اليومية التي يمكن أن تسبب العقم ، حسبما ذكر تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” المعني بالصحة.

– التدخين

يمكن أن يسبب العقم لدى كل من الرجال والنساء.

– الإفراط في تناول الطعام

يسبب السمنة وهي واحدة من الأسباب الرئيسية للعقم عند النساء.

– أخذ مضادات الاكتئاب

من الممكن أن تؤثر مضادات الاكتئاب على الأداء الجنسي لكل من الرجل والمرأة ويمكن أن تؤثر على نوعية الحيوانات المنوية.

– أخذ الفيتامينات

يمكن لبعض الفيتامينات أن تؤثر على خصوبتكِ، في حال الإفراط في استخدامها دون إشراف طبيب.