3 خطوات للدفاع عن نفسك ضد التحرش الجنسي

نورة الشهري (صدى):

تحتاج الكثير من النساء أن تعرف كيف يمكن لها أن تدفع عن نفسها أى عنف أو إيذاء أو تحرش جنسي تتعرض له سواء على يد الغرباء أو الزوج أو الأهل، فالمعنفات نسبهن تزداد يوًما بعد يوم، حتى الدفاع عن أنفسهن فى مواجهة الأخر غير قادرات عليه.

ف هناك الكثير من الطرق التى تساعد النساء على تعلم كيف يمكن أن يدافعن عن أنفسهن ضد أى اعتداء عليهن، وهو كذلك ما يوضحه التقرير والصور التالية التى نشرها موقع ” elle” تحت عنوان وسائل فعالة للدفاع عن ذاتك..

وضع “البقاء على قيد الحياة”

وهو عند تعرضك للتعنيف احرصي على حماية وجهك وجسدك من أى اعتداء موجه إليكِ من الطرف الأخر، وذلك عن طريق وضع كلا القدمين معًا إلى جوار بعضهما البعض، ومن ثم تحريك القدم اليمنى بزواية 45 درجة، وفتح الذراعين ورفعهما إلى مستوى الكتف وذلك فى محاولة للسيطرة على أى اعتداء عليكِ قد يؤذى وجهك أو جسدك.

“ركلة الدفع”

تستهدف الركلة فى الأساس ضرب منطقة الفخد للمُعتدى عليكِ، يجب أن تكونِ فى هذا الوضع وتتحرك قدمك فى الاتجاه الصحيح والوقت المناسب حتى لا تتحول فرصة لغريمك لكِ يمسك بقدمك ويشل حركتك.

ضرب العنق حركة دفاعية

هي أهم الحركات الدفاعية، وأصعبها وأكثرها تأثيرًا على المٌعتدى عليكِ، حيث تمنحك قوة السيطرة عليه، ستعتمدين هنا على يديكِ يجب أن تتحرك بسرعة وتعرف طريقها إلى مكان “الضرب” الصحيح.