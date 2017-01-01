التحقيق مع مواطنين لرصدهما تحركات الدوريات الأمنية وتداولها عبر «واتس آب»

عادل الحربي (صدى):

وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام الاتهام لمواطنين اثنين باستخدام مجموعات “واتس آب” تسمى إحداها “الحوثية تجمعنا” لتبادل معلومات تمس أمن الوطن وترصد تحركات ومواقع رجال الأمن والدوريات الأمنية.

حيث اتهم المدعى عليه الأول بارتكابه جريمة تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة من خلال اشتراكه في مجموعة اسمها “كبار الشخصيات” والتي تتضمن محتويات تمس بأمن الوطن واستقراره والوقوف ضده في زمن الحرب وتأييد عدوها، وحيازة عدد من الصور الإباحية.

فيما اتهم ممثل الادعاء العام المتهم الثاني بتصوير مركبة رجل الأمن بواسطة جواله وإرسالها عبر “واتس آب” في مجموعة اسمها “الحوثية تجمعنا” بقصد رصد الدوريات الأمنية وتحديد مواقعها وتحركاتها، إلى جانب حيازته مجموعة من المقاطع الإباحية.