التحقيق مع مواطنين لرصدهما تحركات الدوريات الأمنية وتداولها عبر «واتس آب»

التحقيق مع مواطنين لرصدهما تحركات الدوريات الأمنية وتداولها عبر «واتس آب»
عادل الحربي (صدى):

وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام الاتهام لمواطنين اثنين باستخدام مجموعات “واتس آب” تسمى إحداها “الحوثية تجمعنا” لتبادل معلومات تمس أمن الوطن وترصد تحركات ومواقع رجال الأمن والدوريات الأمنية.

حيث اتهم المدعى عليه الأول بارتكابه جريمة تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة من خلال اشتراكه في مجموعة اسمها “كبار الشخصيات” والتي تتضمن محتويات تمس بأمن الوطن واستقراره والوقوف ضده في زمن الحرب وتأييد عدوها، وحيازة عدد من الصور الإباحية.

فيما اتهم ممثل الادعاء العام المتهم الثاني بتصوير مركبة رجل الأمن بواسطة جواله وإرسالها عبر “واتس آب” في مجموعة اسمها “الحوثية تجمعنا” بقصد رصد الدوريات الأمنية وتحديد مواقعها وتحركاتها، إلى جانب حيازته مجموعة من المقاطع الإباحية.




12 تعليق


  1. محمد [ عدد التعليقات: 1217 ] 01/01/2017 في
    رد
    1

    ليه ماتقول من القطيف

  2. الله يرحمه ويصبر أهله [ عدد التعليقات: 1320 ] 01/01/2017 في
    رد
    2

    السيف يجمعنا
    تبون الامن يستتب
    شغلوا السيف لكل واحد يحاول التجسس ومتابعة رجال الشرطه والمباحث
    قمة القهر اذا شفت الرجال اقتصاد قدامك !؟!

  3. قهر [ عدد التعليقات: 1320 ] 01/01/2017 في
    رد
    3

    السيف يجمعنا
    تبون الامن يستتب
    شغلوا السيف لكل واحد يحاول التجسس ومتابعة رجال الشرطه والمباحث
    قمة القهر اذا شفت الرجال اقتصاد قدامك !؟!

  4. قهر [ عدد التعليقات: 1320 ] 01/01/2017 في
    رد
    4

    الي يقهرك اذا شفت اللعب قدام عينك
    وينصادون الرجال بأسهل فخ

  5. بو نواس [ عدد التعليقات: 124 ] 01/01/2017 في
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    5

    التساهل مع المجرمين كلاب ايران المجوس سوف يقودنا الى الهاوية
    يجب ان تطوق المنطقة وهذه البؤرة وتقوم قوات الأمن بتمشيطها على بكرة ابيها
    مع اغلاق المنافذ والفتحات التي بين المنازل لتسهيل عملية هروب المجرمين من كلاب ايران المجوس
    فهذه الفتحات جعلت عمل قوات الأمن شاق للغاية حيث ان بعض الأهالي متواطىء معهم ضد امن البلاد والعباد

  6. أبو محمد [ عدد التعليقات: 33 ] 01/01/2017 في
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    6

    يجب محاسبة وتجريم كل من يسب ويقذف ويكفر المواطنين في اي بقعة على ارضنا الغالية ..كفاية تحريض وعنصرية وطائفية لأنها معول هدم ..يجب أن نسعى لبناء وطننا على أساس المواطنة لا على أساس المذهبية

  7. عبيدالبقمي [ عدد التعليقات: 4 ] 01/01/2017 في
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    7

    يجب سجنهم وجلدهم كل جمعة 200جلدة لين يعضون الارض امن البلد مهوب لعبة ياكلاب المجوس لازم الشعب يقف صف واحد ضد الفتن

  8. عبدالله آل مطر [ عدد التعليقات: 121 ] 01/01/2017 في
    رد
    8

    الحين خلوهم يصلحون قروب الحاير وعليشه تجمعنا لابارك الله فيكم يا الطابور الخامس

  9. 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 [ عدد التعليقات: 1958 ] 01/01/2017 في
    رد
    9

    انا ما يقهرني الا المواطن اللي يخون وطنه مع جماعات ارهابية خارجية حمير ما تعرف قيمة الوطن المفروض يسحبون منه الجنسية ويودونه عندهم يشوف العز عندهم الله لا يبارك فيهم الخونة ويحفظ بلدنا من كل شر

  10. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7951 ] 01/01/2017 في
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    10

    اي مواطن تثبت خيانه يجب القصاص بحد السيف بدون محاكمه وتضييع وقت
    قانون دولي المواطن الخائن يقتل . لذا لا تأخذكم بهم رأفه ولا رحمه تخلصو منهم وبسرعه

  11. حنين [ عدد التعليقات: 105 ] 01/01/2017 في
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    11

    ماشاء الله كيف يعرفون !?

  12. حنين [ عدد التعليقات: 105 ] 01/01/2017 في
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    12

    هؤلاء مرضى نفسيين
    المواطن اللي يتآمر مع الجماعات الإرهابية هذا مريض نفسي لازم يتعالج


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