حالتا وفاة وإصابة شخصين إثر تصادم سيارتين بجدة

نايف السالم (صدى):

أسفر حادث تصادم مروري لسيارتين وجها لوجه وقع مساء اليوم السبت ، في وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين بإصابات متوسطة.

وبحسب الناطق الاعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبد الله أبوزيد بانه في تمام الساعة 11:13 مساء يوم السبت تلقت غرفة العمليات بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الحرازت من ك ١٤ وتحديدا قبل قاعة المعالي للافراح، لافتاً إلى أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين والقائد الميداني سعود القرني إلى موقع الحادث.

وأوضح أن الحادث نتيجة اصطدام سيارتين وجهاً لوجه، ، تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين بالموقع ونقلهم إلى مستشفى الثغر بجدة.