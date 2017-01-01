  • نشر : 2017/01/01 - 12:45 ص
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  • حوادث

حالتا وفاة وإصابة شخصين إثر تصادم سيارتين بجدة

حالتا وفاة وإصابة شخصين إثر تصادم سيارتين بجدة
نايف السالم (صدى):

أسفر حادث تصادم مروري لسيارتين وجها لوجه وقع مساء اليوم السبت ، في وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين بإصابات متوسطة.

وبحسب الناطق الاعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبد الله أبوزيد بانه في تمام الساعة 11:13 مساء يوم السبت تلقت غرفة العمليات بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الحرازت من ك ١٤ وتحديدا قبل قاعة المعالي للافراح، لافتاً إلى أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين والقائد الميداني سعود القرني إلى موقع الحادث.

وأوضح أن الحادث نتيجة اصطدام سيارتين وجهاً لوجه، ، تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين بالموقع ونقلهم إلى مستشفى الثغر بجدة.

 

 





  1. ابوفهد الحبلاني العنزي [ عدد التعليقات: 597 ] 01/01/2017 في
    رد
    1

    مبروك لصحيفتنا صدى على التصنيفات الجديده 2017/01/01م

    التصنيف: حوادث – التصنيف: عالم المرأة – التصنيف: فن وثقافة

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