حالتا وفاة وإصابة شخصين إثر تصادم سيارتين بجدة

نايف السالم (صدى):
أسفر حادث تصادم مروري لسيارتين وجها لوجه وقع مساء اليوم السبت ، في وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين بإصابات متوسطة.
وبحسب الناطق الاعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبد الله أبوزيد بانه في تمام الساعة 11:13 مساء يوم السبت تلقت غرفة العمليات بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الحرازت من ك ١٤ وتحديدا قبل قاعة المعالي للافراح، لافتاً إلى أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين والقائد الميداني سعود القرني إلى موقع الحادث.
وأوضح أن الحادث نتيجة اصطدام سيارتين وجهاً لوجه، ، تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين بالموقع ونقلهم إلى مستشفى الثغر بجدة.
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التصنيف: حوادث – التصنيف: عالم المرأة – التصنيف: فن وثقافة
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