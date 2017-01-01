احباط محاولة تهريب 336 كيلو من الحشيش المخدر بجازان

حسن الجعفري (صدى):

تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان، خلال الفترة من ٢٥-٣٠ /١٤٣٨/٣ه‍، من احباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.

ومن جانبه ،قال المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، أنه تم رصد بعض الأشخاص الذين حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة جازان، مما حتّم التعامل معهم بكل حزم وقوة.

وأوضح “الحربي” أنه تم القبض على 4 أشخاص من الجنسية الإثيوبية وشخص سعودي الجنسية، وكان مجموع ما ضُبط 336 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر، مضيفًا أنه تم إحالة الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.