نشر : 2017/01/01 - 12:29 ص 961 مشاهدة 5 تعليق صدى سبورت فيديو : تعليق سلمان المالك بعد خسارته في انتخابات رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم مفضلة تكبير طباعة حفظ Tweet
5 تعليقات
خل الاجتماع ينفعك مع الفقراويه الفقراوي فقراوي
هههههههههههههههههههههههههه
الحركه الي سوها فيصل بن تركي بدعوة الناخبين لبيته للعشاء وهذه مافيه شيء ولكن بقصد التخريب موعد عادل عزة معهم والي كانت مبرمجه قبل اسبوعين في تمام الساعه 7 مساء واتصال عادل عزة بفيصل بن تركي وطلبه تاجيلها او تاخير موعدها لا انها جاءت فجاة وتصادف موعد اجتماع عادل عزة با الناخبين هذه عيب
والايبادات الي تورزعت الحمد لله استفادو منها الناخبين هههههههه
اهم شيء نبي اتحاد سعودي نظيف ويطبق القانون على الكبير قبل الصغير وبا العدل
مكتبالك كله ياخذ نصيبه
مكتبالك كله ياخذ نصيبه ومحدش يخذها بالساهل