فيديو : تعليق سلمان المالك بعد خسارته في انتخابات رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم






5 تعليقات


  1. الهرتز [ عدد التعليقات: 767 ] 01/01/2017 في
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    1

    خل الاجتماع ينفعك مع الفقراويه الفقراوي فقراوي

  2. all [ عدد التعليقات: 3093 ] 01/01/2017 في
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    2

    هههههههههههههههههههههههههه

  3. Abdullah [ عدد التعليقات: 70 ] 01/01/2017 في
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    3

    الحركه الي سوها فيصل بن تركي بدعوة الناخبين لبيته للعشاء وهذه مافيه شيء ولكن بقصد التخريب موعد عادل عزة معهم والي كانت مبرمجه قبل اسبوعين في تمام الساعه 7 مساء واتصال عادل عزة بفيصل بن تركي وطلبه تاجيلها او تاخير موعدها لا انها جاءت فجاة وتصادف موعد اجتماع عادل عزة با الناخبين هذه عيب

    والايبادات الي تورزعت الحمد لله استفادو منها الناخبين هههههههه
    اهم شيء نبي اتحاد سعودي نظيف ويطبق القانون على الكبير قبل الصغير وبا العدل

  4. jamalco [ عدد التعليقات: 4636 ] 01/01/2017 في
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    4

    مكتبالك كله ياخذ نصيبه

  5. jamalco [ عدد التعليقات: 4636 ] 01/01/2017 في
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    5

    مكتبالك كله ياخذ نصيبه ومحدش يخذها بالساهل


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