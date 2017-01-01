نشر : 2017/01/01 - 12:25 ص 768 مشاهدة 5 تعليق صدى سبورت فيديو : الامير نواف بن سعد: لن نصوت لمن اساء لنادي الهلال مفضلة تكبير طباعة حفظ Tweet
5 تعليقات
الهلال بطل الشتا والصيف والكل عارف
تصدقون بالله في السابق ونواف بن سعد ناىب للرئيس لم اتوقع ولو للحظه منه هذا التعصب والهجوم على الاخرين ولم يترك احد الا واساء اليه كنت احسبه هادىء مثقف ورزين ولكن هذا ذهب ادراج الرياح جرفه تيار النعصب والجهل الهلالي واعيباه ؟؟؟ كل حشه واساء اليه وشبهات وبلاوي والهلال منبع التعصب والدجل والشبهات وكملت بعادل عزت موظف مصنع ورق عبدالله بن مساعد … والقادم اسوأ
يارجال ماحد درا عنك انت وفريقك سمعني صياحك ياطاقيه سنافر بنو زعيق ملطشة النصر العالمي فريق الرقاصات سدني نيشمورا الشارقه والقافله تطول
نسأل الله الشفاء لكل مريض وقسما بالله العلي العظيم إن هؤلاء الناس تسلطوا على متنفس الناس وهي كرة القدم حتى كرهوهم فيها , وبالذات الصحافة الهلالية كرهتنا في الكورة رغم أنها تتهم أحيانا من مسؤولي النادي المدلل لديها ولكن كما يقال قديما ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب وربما تكون تمويها وتفاهما بين الهلال وصحافته ولو كان مسؤولي الهلال يدركون مدى تدني مستوى تقدير ناديهم في المجتمع الرياضي بسبب سوء ممارسة إعلامه للدور الحقيقي لكان تخلص منه وفتح صفحة جديدة وأغلق الباب في وجه من وضعه في هذا الموقف الحرج لأن عناد الإعلام الهلالي ومجابهة الشارع الرياضي يزيد من عزلة الهلال من خلال الكلمات البذيئة التي لايقبلها أحد وطالعوا جريدتهم الزرقاء اليوم عنوان مقال بالبنط العريض ( رحل غير مأسوف عليه !!) وكأن أحمد عيد قد خلف قتلى وشرد أسر حينما عجزوا عن تحقيق أي منجز رياضي خلال فترة رئاسته وهي مصطلحات حربية لا حول ولا قوة إلا بالله , إن ذلك الإعلام قد أدخل المجتمع الرياضي في متاهات التعصب وأضرم نيرانها وأحرق كل القيم والمبادئ الرياضية المبنية على الأخلاق أولا وصدق بخاري حينما قال كلمته الشهيرة ومضى ولكن هجوم الأفاعي عليه قضى على نزاهته والله المستعان.
فعلا نواف بن سعد الرجل الهاديء اصبح متعصبا متشنجا لم يسلم منه احد كل هذا لاجل ان الحكام طبقوا القانون وطردوا لعيبته القذرين وجن جنونه بعد فاز عليه النصر وطردهم من كاس ولي العهد من جد طاح من عيني ! الله يذكر عبدالرحمن بن مساعد بالخير