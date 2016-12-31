بالفيديو والصور..إطلاق الألعاب النارية من برج خليفة احتفالا برأس السنة الجديدة في دبي

فيصل ابراهيم (صدى):

اقامت العاصمة الإماراتية أبوظبي ومدينة دبي احتفالات واسعة برأس السنة الميلادية الجديدة.

واطلقت الألعاب النارية في المواقع الشهيرة في المدينتين بالثواني الأولى من عام 2017.

كما استقبلت مدينة دبي العام الجديد بالألعاب النارية من برج خليفة، أعلى مبنى في العالم، حيث تجمع الآلاف من المقيمين والسياح لمتابعة العروض الضوئية، التي باتت من أشهر معالم الاحتفالات برأس السنة حول العالم.

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