القصبي : دعم القطاعات الواعدة والصناعات المحلية ب 200 مليار ريال على أربعة سنوات

عادل الحربي (صدى):

قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن دعم الصناعات والخدمات الوطنية سيكون أولوية عبر تطوير استراتيجية وطنية شاملة للمحتوى المحلي لتنميته وتعزيز تنافسيته”, مشيراً إلى أنه تم تخصيص 200 مليار ريال على 4 سنوات لدعم القطاعات الواعدة والصناعات المحلية وبرنامج تخصيص شامل بدأ العمل فيه بعد دراسات دقيقة.

وأوضح : “تمر ذكرى البيعة الغالية وخطوات منظومة التجارة والاستثمار متسارعة نحو تحسين البيئة التشريعية ومراجعة أكثر من 30 نظاماً ولائحة منها الرهن التجاري، الشركات المهنية، التجارة الإلكترونية ،والامتياز التجاري”

وأضاف القصبي في تصريح له بهذه المناسبة: “وضعنا ضمن أولويات المنظومة تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تطوير أكثر من 40 إجراءً يعزز التكامل التقني والإجرائي، وفتح قطاع التجزئة بملكية كاملة للاستثمار الأجنبي”.

وأبان الدكتور القصبي إلى أن هذا العهد الميمون شهد اعتماد استراتيجية وتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتخصيص 4 مليارات لصندوق الصناديق وتأسيس جمعية رأس المال الجريء لفتح آفاق التمويل وتنظيم ريادة الأعمال النسائية.

وفي الختام تصريحه سأل الوزير الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين لما فيه خير أمته ووطنه، وأن يكلل مساعيه بالتوفيق نحو إتمام مسيرة النهضة والبناء.