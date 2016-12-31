زوج ياباني يمتنع عن التحدث لزوجته 20 عامًا لسبب غريب !!

امتنع زوج ياباني عن التحدث لزوجته 20 عاما متواصلة بدافع الغيرة مسجلا بذلك أطول خصومة بين زوج وزوجته إلى أن تمكن الابن (18 عاما) من التوصل لطريقة دفعت الأب إلى الخروج عن صمته الطويل والتحدث مع عائلته للمرة الأولى منذ 20 عاما.
وتفصيلا ؛ شهدت مدينة نارا الواقعة جنوب اليابان أغرب حالة خلاف بين زوجين؛ حيث ظل الزوج أوتو محجما عن التحدث لزوجته كاتاياما 20 عاما بدافع الغيرة إلى أن تمكن ابنهما البالغ من العمر 18 عاما من التوصل لفكرة دفعت والده للتحدث لوالدته للمرة أولى في حياته ، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
حاولت الزوجة كاتاياما المستحيل لدفع زوجها للتحدث إليها إلا أنه كان يكتفي بالإيماء برأسه أو الإشارة بيده ردا منه على حديثها حتى أن أطفالهما الثلاثة لم يسمعوا صوت والدهم أبدا طيلة الأعوام العشرين .
وانتهت مأساة هذه العائلة اليابانية انتهت عندما قرر الابن يوشيكي (18 عاما) التواصل مع أحد البرامج التليفزيونية ليطالبهم بمساعدته على إنهاء هذا الوضع الغريب لعائلته. وقالت الصحيفة إن الشاب أكد للقائمين على البرنامج أنه يشعر بالحزن الشديد لأنه لم ير أبدا والديه وهما يتحدثان مع بعضهما البعض كأي زوجين.
وأوضحت الصحيفة أن الحل الذي توصل إليه القائمون على البرنامج كان بسيطا للغاية؛ ولكنه أسهم في حل أزمة العائلة إذ قام البرنامج بتنظيم لقاء بين أوتو وزوجته كاتاياما في المكان الذي التقيا فيه للمرة الأولى ببعضهما البعض.
وفوجئ الجميع فوجئوا بأوتو وهو يخرج عن صمته ويتحدث لزوجته للمرة الأولى منذ 20 عاما قائلا “لقد مضى وقت طويل ولم نتحدث سويا، لقد كنت دائما مهتمة بالأطفال أكثر مني، وما زلتِ كذلك إلى الآن ولكنك تحملت الكثير من الصعاب، أريدك أن تعلمي أني ممتن لك على كل شيء فعلتيه”.
واوضح أوتو: “لقد كنت أشعر بالغيرة.. كنت غاضبا للغاية.. أعتقد أني لن أستطيع إصلاح ما أفسدته طيلة الفترة الماضية”.
14 تعليق
ياحياة الشقى والفلس ‘ وياغيرة الندم ” ابك ٢٠ سنه طرمان ؟ يادافع البلا يارياجيل ، حرام انه اغرب خبر سمعته بحياتي ‘
واذا بغى العلوم الدقاقه كيف يشرلها هههههههه ولافيه أصوات ولاشي ؟ مغير فحيح ؟ حياة كدر وبس
قلتلك يبو فارس مخلوقات حقيره ،،،
بس انت ماصدقتني ،،،
كدر ونغّص على المره 20 سنه صامت ،،
والله العظيم على بالي انه يغار على زوجته انها تكلم رجال غيره طلع يغار من عياله انها تهتم فيهم وش نقص العقل هذا بصراحة يا صبرها عليه ناقص عقل يغار من عياله وزعول بعد 🤣🤣🤣🤣🤣
لا ياغرام “” قولي مخلوق غريب لاني انا من هالمخلوقات وبربرتي ماكثر منها ، لو اقعد لحالي جلست أسولف على نفسي
المحبة قوية كالموت والغيرة قاسية كالقبر
الغيرة في الحب كالماء للورد قليله ينعش وكثيره يقتل
قليل من الغيرة بناء وكثير منها هدام
الغيرة للحب لغة يتكلم بها وأذن الغيرة تسمع كل شيء
الحسد عذاب للنفس والجسد
الحسد اعتراف بتفوق الآخرين
أقصى أهداف الحاسد زوال نعمة المحسود
يصاب الحاسد بالهزال من سمنة الآخرين
O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
!||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d
هههههههه والله ماشفت الي عندنا قسم ان تتكلم لو ان لسانك ببطنك 😂😂
هههههههههه عجيب غريب دخلوه موسوعة جينيس
هذا اليابان ياساده ابو الأخترعات اخترع قصه عشان يجيب فلوس
يارب اروح لليابان 😍😍
وألبس الزي التقليدي حقهم …والجزمه كذلك اللي من الخشب
واربط شعري بالعود حق التسريحات التقليديه
واتكلم معهم الكم كلمه اللي انا حافظتها 😍😍
بلاد الشمس المشرقه ….لان شمسهم لاتغيب لاصيف ولاشتاء وتهطل الامطار والشمس مشرقه 😍😍
غبي !!!يعني طول الفتره هذا غيران وزعلان عشان زوجته تهتم بالاطفال اكثر منه !!صدق بزر !!زين عاشت معاه وما تركته ولا في زوجه تتحمل زوجها ما يتكلم معاهاويتجاهلها !! !!يا قوة صبرها !!
انحاشي عنهم يامل
ترى ماياكلون الا التسلاب والصراصير ومواعين الطبخ اللي في مطاعمهم وسخه ‘ انتبهي تروحين ثم اشوفتس وانتي جايه مع خيشة صراصير مجففة
والله انها مرتاحه من صوته وصياحه. وريت ع يا لها. على كي بها. وان كان باغيه تربيه هو من جديد او تخليه ينطم باقي عمره
والله انها مرتاحه من صوته وصياحه وربت عيالها على كيفها واذا هي شاطره تربيه من جديد او ت تم شكل معه وينطم باقي عمرخ
والله انها مرتاحه من صوته وصياحه وربت عيالها على كيفها واذا هي شاطره تربيه من جديد او ت تم شكل معه وينطم باقي عمره