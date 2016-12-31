كشف تفاصيل مقتل السفير اليوناني الذي راح ضحية “جريمة عاطفية”في البرازيل

برازيليا (صدى):

أكدت الشرطة البرازيلية ، اليوم السبت ، أن السفير اليوناني في البرازيل كيرياكوس أميريدس راح ضحية “جريمة عاطفية” دبرتها زوجته على يد عشيقها الذي يعمل ضابطاً في الشرطة العسكرية في ضاحية ريو.

وقال المفوض إيفاريستو بونتي في مؤتمر صحفي أن زوجة السفير، فرانسواز دي سوزا أوليفيرا البرازيلية الأصل تبلغ من العمر (40 عاما) وعشيقها سيرجيو غوميز موريرا (29 عاما)، قد قبض عليهما بتهمة اغتيال السفير، فيما أوقفت الشرطة أيضا إدواردو تيديشي (24 عاما) وهو ابن عم عشيق زوجة السفير.

وقد أصدرت الشرطة البرازيلية منذ يومين مذكرة بحث لتحديد مكان السفير الذي شوهد للمرة الأخيرة الاثنين قرب ريو دي جانيرو حيث كان يمضي إجازة مع عائلته، على إثر بلاغ من زوجته بفقدان أثره بعد أن غادر الشقة التي استأجراها في مدينة نوفا إيغواكو خارج ريو ولم يعد.

وشكك المحققون في رواية زوجة السفير بعد العثور على جثة السفير “متفحمة بالكامل” داخل السيارة التي كان قد غادر المنزل بها، لتستند شرطة ريو دي جانيرو، إلى أنه ربما حاول الدفاع عن نفسه قبل مقتله برصاصة تم إطلاقها من سلاح مملوك للسفارة.