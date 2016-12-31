سفير أمريكي سابق يرد على تصريح ترامب بشأن بناء منطقة آمنة بأموال الخليج لحل الأزمة السورية

واشنطن (صدى):

قام سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق في سوريا روبرت فورد، بالرد على تصريح ترامب الذي قال فيه إنه سيطلب أموالاً من دول الخليج من أجل حل الأزمة السورية عن طريق بناء منطقة آمنة، مؤكداً أن حل الأزمة السورية بالمال الخليجي أو الأمريكي أو غيره ليس المشكلة أو العائق أمام إيجاد السلام هناك.

وأوضح فورد: “إذا وافق النظام السوري على عمليات بناء خارج المناطق التي تسيطر عليها الحكومة فإن الدول الخليجية وأمريكا ربما ستتمكن من تدبر ذلك، ولكني لا أعلم بالضبط ما يعنيه ترامب حول ’المناطق الآمنة‘ فهو ليس بالمفهوم الواضح.

وتعجب فورد قائلا ، من سيحمي تلك المناطق وكيف ستصلها المساعدات والعديد من الأسئلة الأخرى ولا يتعلق الأمر بالمال الخليجي فقط، لافتاً إلى أن الأمر يتعلق بكيفية التوصل لاتفاق مع الإيرانيين والروس والسوريين والأتراك، بحسب “سي إن إن”.

وكان ترامب قد صرح فيما يتعلق بالأزمة السورية، قائلا: “عندما أنظر إلى ما يحدث في سوريا، ذلك أمر محزن، سأطلب من دول الخليج تقديم أموال كبيرة وعليه سنقوم ببناء والمساعدة على بناء مناطق آمنة في سوريا لتتسنى للناس الفرصة هناك”.