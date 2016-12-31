بالفيديو ..حادث تصادم هدد حياة شخصين اثر فقدان مفحط السيطرة على سيارته

عادل الحربي (صدى):

وقع حادث اصطدام بسبب تهور أحد المفحطين ، بعد أن فقد السيطرة على سيارته، وهدد حياة عدد كبير من الأشخاص الذين تواجدوا في الموقع.

وأبان مقطع فيديو لحظة ممارسة سيارات للتفحيط وتسير بسرعة عالية، إلا أن السيارة الأخيرة بينها انحرفت بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها، فاصطدمت بعمود إنارة على يمين الشارع، وهددت حياة شخصين كانا يقفان على يمين الطريق.

بينما استكملت السيارة طريقها بفعل قوة الاصطدام وتحولت إلى السير ومقدمتها للخلف لتصطدم بسيارة جمس كانت تقف على يمين الطريق، وتسقط عددًا من الأشخاص الذين كانوا على سطحها وكادوا أن يقتلوا في الحادث، الذي قيل إنه وقع أمس (الجمعة)، عند سور نادي النصر بالرياض.

واستنكر متابعو مواقع التواصل ظاهرة التفحيط، والتي زاد خطرها رغم تغليظ الدولة للعقوبات على مرتكبيها، مطالبين بتوسيع تواجد رجال المرور في المواقع المعروفة بممارسة التفحيط، لمحاولة القضاء عليها أو تقليل ضررها.