تقرير فني يطيح بلاعبي الهلال.. ويوصى بمهاجم صريح

خالد يحي (صدى):

بعد فوزه على التعاون وتصدره جدول الترتيب منح مدرب الهلال الارجنتيني كاميرون دياز لاعبيه اجازه خمسة ايام في مستهل فترة التوقف الحاليه والتي تستمر حتى الثامن عشر من يناير الحالي.

واكدت مصادر مطلعه ان ادارة النادي تسلمت تقرير فني من المدرب عن خططه للمرحله المقبله و اشتمل على احتاج الفريق و ملاحظاته حول اللاعبين. وبات في حكم الموكد تسريح اللاعبين عبدالعزير الدوسري وفهد غازي بالاظافة الى البرازيلي الفيس خلال الانتقالات الشتويه. وركز تقرير المدرب على ضرورة التعاقد مع مهاجم خلال الفتره المقبله.

يذكر ان الفريق سيغادر الى ابو ظبي لاقامة معسكر خارجي خلال فترة التوقف.