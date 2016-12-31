بالصور..قوات الأمن تقدم عرض احترافي جوي للقفز الحر احتفالا بذكرى البيعة

عادل الحربي (صدى):

قام فريق القفز المظلي بقوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية اليوم , بتقديم عرض احترافي جوي للقفز الحر رافعاً راية التوحيد خفاقة وصورة ضخمة لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- وتقديم عرض بالقنابل الدخانية الملونة أثناء التشكيل الجوي قبل فتح المظلات وبعد فتح المظلات للهبوط ، وذلك احتفالاً بذكرى البيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود .

وقدم فريق القوات العرض الذي لاقى إعجاباً شديداً من الحضور وذلك في ميدان مطار بنبان الرياضي للعروض الجوية.

وتكون الفريق من ثمانية عشر قافزاً محترفاً للقفز الحر, يتلقون يوميا تدريبات متقدمة في ميادين القوات ويستخدمون أكثر أنواع مضلات القفز الحر تقدماً في العالم مع كامل تجهيزاتها وملحقاتها.