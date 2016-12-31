زوران .. الاتفاق فريق متطور وطوينا صفحة الكأس

الرياض (صدى):

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر زوران ماميتش صعوبة مباراة فريقه أمام الاتفاق المقررة الأحد في الجولة الخامسة عشر من دوري جميل للمحترفين.

وقال زوران في المؤتمر الصحفي الذي عقده للحديث عن المباراة “الاتفاق من الفرق التي تطور مستواها مع استمرارية المنافسات وسبق وأن فاز علينا في لقاء الدور الأول”.

وأضاف “نحن خلال الأيام الماضية استعدينا للمباراة بشكل جيد ومن يرتدي شعار الفريق في أي مباراة سيكون محل ثقتنا وثقة جماهير النصر أيضا سنبذل كل ما نستطيع ونسعى تقديم مستوى أفضل مما قدمناه في مباراتنا الأخيرة أمام الهلال ولن نستهين بأي خصم نقابله”.

وقال زوران كل مباراة نلعبها عبارة عن صفحة طويناها ونتطلع لما يليها ولذلك فالفرح بالتأهل لنهائي كأس سمو ولي العهد كان لفترة وجيزة بعدها كان التركيز على هذه المباراة .

وعبر زوران عن سعادته بعودة عدد من اللاعبين المصابين للتدريبات وقال هذا دليل على العمل الجيد الذي يقوم به الفريق الطبي بالنادي ودليل على الحس الكبير من اللاعبين على الانضباطية في العلاج والمحافظة على البرامج التأهيلية بعد ذلك .

وبين زوران انه راض عن اللاعبين الأجانب الذين يمثلون الفريق حالياً وقال في الغالب أنهم سيستمرون معنا حتى نهاية الموسم. مبيناً أن فيكتور ايالا حصل على إجازة بناء على طلبه ولظروفه العائلية التي شرحها لنا وسيعود للتدريبات بعد أيام الراحة التي ستمنح للاعبين بعد مباراة الاتفاق .

وأشاد زوران بجماهير النصر وقال “أنا سعيد بدعمهم للفريق وأطالبهم بالمزيد فالمرحلة المقبلة كل مباراة نلعبها نعتبرها حاسمة وبدعمهم ووقفتهم مع الفريق سيكون العطاء مضاعفاً داخل الملعب وأنا أعدهم بأننا سنعمل من اجل مستقبل حافل بالانجازات ولن يبقى النصر يعيش على أمجاد الماضي بل لابد أن نصنع في كل خطوة مجد جديد للنصر”.