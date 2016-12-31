بالصور .. الهلال يكتسح التعاون ويعزز صدارة دوري جميل

الرياض - تصوير (محمد السعران) (صدى):

عزز الهلال صدارته لدوري جميل للمحترفين بفوز الكبير أمام ضيفه التعاون 4-2 في المباراة التي جرت بينهما السبت في الجولة الـ 15 من دوري جميل للمحترفين.

افتتح الهلال أهداف المباراة مبكراً ولكن عن طريق “النيران الصديقة” بهدف سجله ريكاردو ماتشادو مدافع الهلال في مرماه (د 4)، قبل أن يضيف البرازيلي ليو بوناتيني هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 11 و22 وفي آخر دقيقة بالشوط الأول حضرت النيران الصديقة مجددا ولكن هذه المرة لمصلحة التعاون بهدف سجله لاعب الهلال محمد البريك في مرماه.

وفي الشوط الثاني سجل الهلال هدفه الرابع عن طريق قائده ياسر القحطاني من ركلة جزاء (د69)، قبل أن يعود ماتشاود للتسجيل ولكن هذه المرة في شباك الهلال بهدف ثان للتعاون في الدقيقة 87.

بتلك النتيجة رفع الهلال رصيده لـ 37 نقطة، في الصدارة، فيما تجمد رصيد التعاون عند 18 نقطة في المركز السابع.