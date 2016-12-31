بالفيديو ..قصة ثعبان أودى بحياة جدة عيد اليحيى

نورة الشهري (صدى):

حكى الباحث السعودي الدكتور عيد اليحيى في حلقة جديدة من برنامجه على خطى العرب الذي يعرض على قناة العربية، قصة وفاة جدته بسبب لدغة ثعبان.

وبدأ اليحيى القصة، بسرد الطريق الذي اتخذه االثعبان الذي تسلل ليلا إلى البيت الذي كان يأوي جدته وأخواله كما أنه كان في تلك الليلة متواجدا في هذا المنزل ، موضحا أن الثعبان استطاع التسلل إلى الحجرة التي كانوا يقيمون بها، واستطاع أحد أخواله تدارك الموقف ورؤية الثعبان، وسرعان ما أمسك بعصا وضغط بها على ذيل الثعبان قبل أن يستطيع التسلل داخل العفش.

واستمر خاله بالضغط على الذيل، سارعت الجدة التي كانت شديدة الخوف على أحفادها وأبنائها، بمحاولة مسك الثعبان من ذيله لرميه خارج البيت، لكن ما إن أمسكت بذيل الثعبان حتى باغتها بلدغة قاتلة بيدها اليمني، حيث اسثاره الضغط على ذيله وأغضبه، بحسب اليحيى، فالتوى رأسه قريبا من الذيل ما سمح له بلدغ يد الجدة.

ونقلت الجدة على الفور إلى مستشفى عنيزة لكن الطبيب المناوب لم يعرف كيفية التعامل مع الحالة ما تسبب بتلف بالأنسجة ادى لوفاة الجدة بعد 3 أيام.

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