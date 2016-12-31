بالفيديو ..احتفال أكبر معمر في العالم بعيد ميلاده

جاكرتا (صدى):

قام رجل إندونيسي، اليوم السبت، بالاحتفال بعيد ميلاده الـ 146 ليصبح أكبر معمٌر في العالم، وحضر حفل الميلاد أحفاده وأحفاد أحفاده باستثناء أولاده الذين توفوا جميعًا.

وأشارت بطاقة الهوية لسابارامان سوديميجو إلى أنه ولد في بلدة “سيراجين” في جزيرة جاوا الإندونيسية يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول عام 1870.

وأوضحت وسائل الإعلام الإندونيسية، إن أبناء سابارامان، وهم 10 أبناء، توفوا جميعاً، فيما حضر عدد كبير من أحفاده وأولاد أحفاده وأحفاد أحفاده حفل عيد ميلاده اليوم.

واوضح الحفيد سوريانتو: “لم يدخل جدي المستشفى طوال حياته، وهو يأكل أي شيء، وبدأ يحضر لجنازته بإعداد لوحة القبر وهو في عمر 122 سنة، لكنه لا يزال حيًا”.

وبذلك يتفوق سابارامان على المعمرة الفرنسية جين كالميت التي عاشت 122 سنة، ولا يزال يستطيع المشي حتى الآن.

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