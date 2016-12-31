بالفيديو ..والد التوأم المصري الملتصق يروي تفاصيل استقباله خبر علاج توأمه على نفقة المملكة

نايف السالم (صدى):

أبدى المواطن المصري إسلام صقر رمضان والد التوأم الملتصق “منة ومي”، اللتين أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بعلاجهما على نفقة المملكة شكره وتقديره.

واكد والد الطفلتين في مقطع فيديو قصير نشرته وسائل إعلام مصرية اليوم (السبت) ان القرار اعاد الفرحة لوجوه أسرته ، حيث إنه تلقى اتصالًا من الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة رئيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبشره بأن الملك سلمان أصدر قرارا بعلاج ابنتيه.

وأوضح أنه تلقى اتصالاً آخر من السفارة السعودية بالقاهرة، لكي يحضر للسفارة الاثنين المقبل، لإنهاء إجراءات سفر ابنتيه والأسرة إلى الرياض.

الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز، أصدر أمرًا بنقل التوأم المصري الملتصق “منة و مي” إسلام صقر رمضان، من جمهورية مصر العربية إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض لإجراء الفحوصات اللازمة لهما وبحث إمكانية فصلهما.