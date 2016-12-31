صورة تستنفر أوقاف الليث لهدم مسجد ” أتانة ” وإعادة بنائه وأهالي القريه” المسجد صار مأوى للعماله”

محمد بن شقيه (صدى):

استنفرت صورة التقطت لمسجد في قرية أتانة، شرق الليث، فرع وزارة الشؤون الإسلاميَّة والدعوة والإرشاد بمكَّة المكرَّمة، واعداً بهدم المسجد، وإنشاء جامع جديد على أنقاضه، بشكل عاجل، حيث أكَّد مدير إدارة العلاقات العامَّة بالفرع سمير خيري بأنَّ مسجد قرية أتانة (80 كلم شرق الليث)، تمَّ إدراجه ضمن عمليَّات الهدم، وسيتم إعادة إنشائه قريبًا.

وقال إنَّ المسجد يمر بموقعه الطريق الجبلي الجديد (مكة – يلملم – أضم)، وقد تعرَّضت بعض أجزاء من المسجد للضرر؛ نتيجة لتفجير الصخور الخاصة بالطريق من قبل الشركة المنفذة للطريق.

لافتًا إلى أنَّه سبق الوقوف على المسجد المذكور من قبل المختصين بأوقاف الليث، وتم رفع مرئياتهم حول الهدم وإعادة البناء للوزارة، وننتظر الموافقة عليه للبدء في هدمه، ومن ثم إعادة إنشائه.

وكان أهالي قرية أتانة قد طالبوا فرع الأوقاف بالليث بالوقوف على جامع قريتهم الوحيد، الذي يعاني من تهالك في مبناه، إلى جانب عدم توفر دورات مياه، إضافة إلى استخدامه مأوى من قبل العمالة الوافدة والمخالفة اتَّخذت من الجامع مكانًا للنوم والراحة، في ظل غياب الرقابة.