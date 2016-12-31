مصرف الراجحي يطالب عملائه المتضررين من خطأ في خصم الأقساط بالتواصل معه

علي القحطاني (صدى):

قدم مصرف الراجحي اعتذاره لعملائه عن حدوث مشكلة تقنية أدت لتأخر خصم جزء من أقساط بعض العملاء لشهر نوفمبر، وخصمها في شهر ديسمبر الحالي.

جاء ذلك في بيان نشره على حسابه بموقع “تويتر” حيث قال ؛ أنه بعد حدوث هذه المشكلة تم التواصل مع مؤسسة النقد العربي السعودي لبحث الحلول الممكنة لهذا الأمر.

وطالب العملاء الذين تضرروا من هذا الخطأ للتواصل معه عبر القنوات المختلفة، للوصول إلى حلول تكون مرضية لهم.