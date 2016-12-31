الجيش الوطني يستعيد السيطرة على مواقع عسكرية للحوثيين في صعدة

فهمي محمد (صدى):

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني بالتعاون مع قوات المقاومة الشعبية من استعادة السيطرة على عدة مواقع عسكرية للمليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، في محافظة صعدة، معقل الجماعة الرئيسي.

وأوضح هادي الوايلي، محافظ صعدة المعين من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، إن قوات الجيش الوطني حققت انتصارات جديدة في جبهة البقع التابعة للمحافظة، المحاذية للحدود السعودية.

وكتب ” الوايلي” في تدوينة مقتضبة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “سيطرنا على عدة مواقع، والتقدم جار باتجاه موقع المليل في الجبهة نفسها”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

واكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة، بأن قيادة الجيش الوطني تمكنت من إخراج عشرات القيادات العسكرية الموالية للانقلابيين من صنعاء وانضمامها إلى الجيش الوطني.

وأوضح اللواء الركن أحمد سيف اليافعي، أن سبب خروج تلك القيادات هو إدراكهم أن مخطط الحوثيين جعل اليمن مركزا تعبث فيه إيران٬ وتنفذ من خلال أتباعها مخططها في المنطقة.

وأوضح أن القوات المسلحة لا تركز في خططها العسكرية على عودة هؤلاء الضباط المرحب بهم بين إخوتهم٬ بل تعتمد على الجيش والمقاومة الشعبية بشكل عام في تنفيذ الخطط على أرض الواقع٬ وعودة هؤلاء للصواب أمر جيد في إيضاح الصورة لعموم المواطنين٬ ولكن الأهم في الوقت الراهن تحرير اليمن من قبضة الانقلابيين.