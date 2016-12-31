فوز ليستر ووست بروميتش وبورنموث وبيرنلي في الجولة الـ19 بـ”البريمييرليج”

معاذ محمود (صدى):

حقق فريق ليستر ستي فوزا صعبا أمام نظيره وست هام يونايتد، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ووكرز ستديوم ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز،، حيث أحرز الجزائري إسلام سليماني الهدف الوحيد في الدقيقة 22 من المباراة.

فيما فاز وست بروميتش ألبيون على ساوثهامتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت ميريز ضمن مباريات نفس الجولة، حيث افتتح التسجيل لصالح ساوثهامتون اللاعب شين لونج بالدقيقة 41، بينما تعادل لصالح وست بروميتش ألبيون اللاعب ماثيو فيليبس بالدقيقة 43 , بينما احرز هدف الفوز اللاعب هال روبسون كانو بالدقيقة 50 من عمر المباراة.

بينما فاز بورنموث على نظيره سوانزى سيتى بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب ليبرتي ضمن مباريات نفس الجولة، حيث افتتح التسجيل اللاعب بينيك أفوبي بالدقيقة 25، بينما أضاف الهدف الثانى اللاعب ريان فيسر بالدقيقة 45 , واختتم بالهدف الثالث اللاعب جوشوا كينغ بالدقيقة 88 من المباراة.

وانتهت مباراة بيرنلى أمام سندرلاند، بفوز الأول برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب تيرف مور ضمن مباريات نفس الجولة، حيث احرز اهداف بيرنلى كلا من أندري جراي “هاتريك” و آشلي بارنس , بينما سجل هدف سندرلاند الوحيد اللاعب جيرمين ديفو .