بالفيديو.. تشيلسي يكتسح ستوك برباعية ويغرد في صدارة البريمييرليج

معاذ محمود (صدى):

حقق فريق تشيلسي فوزا كيبيرا على نظيره ستوك سيتي، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز جار كاهيل لاعب تشيلسي الهدف الأول في مرمى ستوك سيتى في الدقيقة 34، ثم أحرز برونو مارتينس إندي لاعب ستوك سيتى الهدف الأول والتعادل في مرمى تشيلسى بالدقيقة 48.

بينما أحرز ويليان بورخيس دا سيلفا لاعب تشيلسي الهدف الثانى في ستوك سيتى بالدقيقة 57، وأحرز بيتر كراوتش لاعب ستوك سيتى هدف التعادل الثاني في مرمى تشيلسى بالدقيقة 64.

ثم أحرز ويليان بورخيس دا سيلفا لاعب تشيلسي الهدف الثالث في ستوك سيتي في الدقيقة 56، وأضاف دييجو كوستا لاعب تشيلسي الهدف الرابع في ستوك سيتى بالدقيقة 85.

بهذا الفوز يتصدر تشيلسي جدول الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، جدير بالذكر أن رمضان صبحى النجم المصرى المحترف بصفوف ستوك سيتي يشارك في المباراة بصفة أساسية.