تمديد عقود خدمة لاجىء اليمن في جيبوتي جانب من التوقيع

فهمي محمد (صدى):

تقوم العيادت الطبية في مخيم أبخ للاجئين اليمنيين بجيبوتي بخدمة ورعاية 1500 لاجئ يمني متواجدين حاليا في المخيم، وفقا للعقد الذي تم تمديده بين مركزالملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع مستشفى الرحمة العالمية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز الداوود.

وقد حضر التوقيع نائب مدير منظمة الاونارس محمد علي التي تتابع وتشرف على عمل المنظمات في جيبوتي وفريق مختص من المركز لمتابعة مشاريع المركز الإغاثية في جمهورية جيبوتي.