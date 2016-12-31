تشكيلة الهلال والتعاون في الجولة 15 لدوري جميل

معاذ محمود (صدى):

أعلن رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال تشكيلة الفريق التي ستواجه التعاون في الجولة 15 من دوري جميل للمحترفين.

وجاءت التشكيلة كالأتي:

1 – عبدالله المعيوف (ح)

2 – محمد البريك

8 – عبدالله عطيف

9 – ليو يوناتيني

12 – ياسر الشهراني

16 – نيوكولاس ميليسي

24 – نواف العابد

29 – سالم الدوسري

33 – أسامة هوساوي

36 – مجاهد المنيع

70 – محمد جحفلي

فبما أعلن جالكا مدرب التعاون تشكيلة الفريق والتي جاءت كالأتي:

22 – فهد الشمري (ح)

4 – ريكاردو ماتشادو

5 – طلال العبسي

9 – منير الحمداوي

10 – جهاد الحسين

13 – إبراهيم الزبيدي

16 – نايف موسى

17 – محمود معاذ

37 – عبدالعزيز ال شريد

49 – أحمد الزين

55 – ساندرو مانويل