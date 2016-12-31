تشكيلة الهلال والتعاون في الجولة 15 لدوري جميل

معاذ محمود (صدى):
وجاءت التشكيلة كالأتي:
فبما أعلن جالكا مدرب التعاون تشكيلة الفريق والتي جاءت كالأتي:
أعلن رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال تشكيلة الفريق التي ستواجه التعاون في الجولة 15 من دوري جميل للمحترفين.
وجاءت التشكيلة كالأتي:
1 – عبدالله المعيوف (ح)
2 – محمد البريك
8 – عبدالله عطيف
9 – ليو يوناتيني
12 – ياسر الشهراني
16 – نيوكولاس ميليسي
24 – نواف العابد
29 – سالم الدوسري
33 – أسامة هوساوي
36 – مجاهد المنيع
70 – محمد جحفلي
فبما أعلن جالكا مدرب التعاون تشكيلة الفريق والتي جاءت كالأتي:
22 – فهد الشمري (ح)
4 – ريكاردو ماتشادو
5 – طلال العبسي
9 – منير الحمداوي
10 – جهاد الحسين
13 – إبراهيم الزبيدي
16 – نايف موسى
17 – محمود معاذ
37 – عبدالعزيز ال شريد
49 – أحمد الزين
55 – ساندرو مانويل