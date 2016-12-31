  • نشر : 2016/12/31 - 7:30 م
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  • 3 تعليق
  • منوعات

بالفيديو .. فنانة بحرينية تتعرض للإصابة في سطو عليها بلندن

بالفيديو .. فنانة بحرينية تتعرض للإصابة في سطو عليها بلندن
لندن (صدى):

اعلنت الفنانة البحرينية أميرة محمد أنها تعرضت  للسرقة في العاصمة البريطانية لندن، حيث تمت سرقة ساعتها الثمينة من ماركة عالمية.

 

ونشرت فيديو على تطبيق “انستغرام” أنها تعرضت لإصابة بيدها بسبب اللص الذي لاحقها عند ركوبها السيارة مع صديقته.

 

وعلقت محمد على الفيديو قائلة: “حسبي الله على واحد حرامي، توا واحد لحقني للسيارة وباق ساعتي”.

واردفت: “الشرطة ابلغتي ان الشارع كله كاميرات اتوقع يمسكوا الحرامي”.

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3 تعليقات


  1. حنين [ عدد التعليقات: 99 ] 31/12/2016 في
    رد
    1

    تستاهلين ومن قالتس تفرفري بدون محرم هههههههههه

  2. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9941 ] 31/12/2016 في
    رد
    2

    صارت موضة سرقة الفنانات كل وحدة ماعندها سالفة تقول انسرقت

  3. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5598 ] 31/12/2016 في
    رد
    3

    ليته خاطفك انتي


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