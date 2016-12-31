بالفيديو .. فنانة بحرينية تتعرض للإصابة في سطو عليها بلندن

لندن (صدى):

اعلنت الفنانة البحرينية أميرة محمد أنها تعرضت للسرقة في العاصمة البريطانية لندن، حيث تمت سرقة ساعتها الثمينة من ماركة عالمية.

ونشرت فيديو على تطبيق “انستغرام” أنها تعرضت لإصابة بيدها بسبب اللص الذي لاحقها عند ركوبها السيارة مع صديقته.

وعلقت محمد على الفيديو قائلة: “حسبي الله على واحد حرامي، توا واحد لحقني للسيارة وباق ساعتي”.

واردفت: “الشرطة ابلغتي ان الشارع كله كاميرات اتوقع يمسكوا الحرامي”.

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